Taxiförare
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2026-06-14
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Taxiförare sökes till ZeeRide Stockholm
ZeeRide Stockholm söker engagerade, serviceinriktade och ansvarsfulla taxiförare som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som taxiförare hos ZeeRide kommer du att köra inom Stockholm med omnejd, inklusive stadskörningar, flygplatstransfer och längre resor. Vi lägger stor vikt vid hög kundservice, punktlighet och ett professionellt bemötande.
Du arbetar i moderna, välutrustade och komfortabla fordon med hög standard.
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Har giltig taxiförarlegitimation
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Är punktlig, pålitlig och professionell
Har god lokalkännedom i Stockholm
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet som taxiförare är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Trygga och seriösa arbetsvillkor
Flexibla arbetstider (dag, kväll och helg)
Möjlighet till heltid eller deltid
Moderna och välskötta fordon
Ett trevligt arbetsklimat i ett växande företag
Goda möjligheter till utveckling inom företagetSå ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv tillsammans med information om din erfarenhet. Bifoga gärna kopia på körkort och taxiförarlegitimation.
E-postadress: zeerideswe@gmail.com
Telefon: 073-444 54 77
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
Välkommen till ZeeRide Stockholm! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: zeerideswe@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zee Ride AB
(org.nr 559566-3195)
Utgårdsvägen 21 (visa karta
)
136 43 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962594