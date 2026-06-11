Taxiförare

Al Doory, Nagah Abdelkader Ahmed / Fordonsförarjobb / Falkenberg
2026-06-11


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TAXIFÖRARE SÖKES – NAGAH TRANSPORT, FALKENBERGVi söker dig med taxiförarlegitimation som vill köra moderna bilar och jobba i ett företag som verkligen tar hand om sina anställda.
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid
Flexibla tider
Moderna fordon
Snabb start

Du är:
Serviceinriktad
Pålitlig och punktlig
Självständig

Kontakta mig vid intresse.
072-738 99 99
Nagah_sweden@hotmail.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: Nagah_sweden@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Al Doory, Nagah Abdelkader Ahmed
Jonsavägen 6 (visa karta)
311 34  FALKENBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nagah Transport

Kontakt
Nagah Aldoory
Nagah_sweden@hotmail.se
0727389999

Jobbnummer
9960482

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