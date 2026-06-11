TAXIFÖRARE SÖKES – NAGAH TRANSPORT, FALKENBERGVi söker dig med taxiförarlegitimation som vill köra moderna bilar och jobba i ett företag som verkligen tar hand om sina anställda. Vi erbjuder: Heltid eller deltid Flexibla tider Moderna fordon Snabb start
Du är: Serviceinriktad Pålitlig och punktlig Självständig
Kontakta mig vid intresse. 072-738 99 99 Nagah_sweden@hotmail.se Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.