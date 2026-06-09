Taxiförare
Garemani, Chiya / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-06-09
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Taxiförare för färdtjänstbuss sökes – med goda förmåner!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i människors vardag? Vi expanderar och söker nu en engagerad och serviceinriktad taxiförare till vår verksamhet för färdtjänstbuss.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som förare hos oss kör du färdtjänstbuss och hjälper personer som behöver extra stöd och trygghet under sin resa. Du utgår från [Stad/Område] och arbetar i en stabil miljö med fokus på säkerhet och hög servicenivå.
Vi erbjuder dig:
Goda villkor: 5 veckors betald semester per år.
Trygghet: Vi betalar tjänstepension via FORA för alla våra anställda.
Hjälpsamma kollegor: En stöttande arbetsmiljö och moderna fordon.
Vi söker dig som:
Har giltigt svenskt B-körkort och taxiförarlegitimation (TFL).
Har behörighet/utbildning för att köra färdtjänstbuss (eller viljan att lära dig).
Talar och förstår bra svenska för att kunna kommunicera med våra resenärer.
Är punktlig, serviceinriktad och har ett tryggt och lugnt körsätt.
Särskilda villkor för tjänsten:
Vi ser mycket positivt på sökande som uppfyller kraven för nystartsjobb eller annat anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Ange gärna i din ansökan om du har beslut eller är berättigad till detta.Så ansöker du
Passar beskrivningen in på dig? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Chiya_g@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garemani, Chiya Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Garemani Taxi Jobbnummer
9956262