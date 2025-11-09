Taxiförare

Sten Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-11-09


Vi är ett taxiåkeri som är anslutna till Värdens Växande Taxibolag
(UBER &Bolt )
Du ska vara en person som sätter kundens behov i fokus och ger god service.
B körkort samt taxi legitimation är ett krav.
Vi söker taxiförare som är serviceinriktade och gillar att ge bra service, kan jobba heltid/deltid/helger/kvällar/dag (enligt överenskommelse .
Vi behöver Taxiförare i hela Stockholm
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
0762700075
E-post: Stentransport@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sten Transport AB (org.nr 559392-1694)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Taxiförare
Ehsan Tanasan
Stentransport@hotmail.com
0762700075, 0762700075

Jobbnummer
9595602

