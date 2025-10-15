Taxiförare
PU Transport AB / Fordonsförarjobb / Vallentuna Visa alla fordonsförarjobb i Vallentuna
2025-10-15
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PU Transport AB i Vallentuna
PU Transport AB is looking for a reliable and professional Taxi Driver to join our growing team.
Requirements:
Valid taxi driver license (Taxiförarlegitimation)
Good knowledge of local roads and routes
Excellent customer service skills
Responsible, punctual, and friendly
We offer:
Competitive pay
Flexible working hours
A supportive and professional work environment
If you're a motivated driver who enjoys meeting people and providing great service, we'd love to hear from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: putansportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PU Transport AB
(org.nr 559441-0028) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9557097