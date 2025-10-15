Taxiförare

PU Transport AB / Fordonsförarjobb / Vallentuna
2025-10-15


PU Transport AB is looking for a reliable and professional Taxi Driver to join our growing team.
Requirements:
Valid taxi driver license (Taxiförarlegitimation)
Good knowledge of local roads and routes
Excellent customer service skills
Responsible, punctual, and friendly

We offer:
Competitive pay
Flexible working hours
A supportive and professional work environment

If you're a motivated driver who enjoys meeting people and providing great service, we'd love to hear from you!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: putansportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PU Transport AB (org.nr 559441-0028)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9557097

