Taxiförare
Billinge Taxi AB / Fordonsförarjobb / Skara Visa alla fordonsförarjobb i Skara
2025-09-04
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billinge Taxi AB i Skara
, Skövde
, Uddevalla
, Munkedal
, Lysekil
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker Taxiförare till ett välkänt Taxibolag i Skaraborg.
Arbetet startar Juni 2026.
Lön efter överenskommelse, månadslön eller rörlig lön.
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och ansvarsfull i ditt arbete. Vi lägger stor vikt på att du ska vara engagerad i att ge passagerarna god service och ett gott bemötande. Som taxiförare ska du tycka om att träffa många nya människor varje dag med ett glatt humör.
För tjänsten krävs att du kan svenska i både tal och skrift då det är ett krav att du kan kommunicera väl med dina kunder samt trafikledning. Meriterande om du talar andra språk.
Vi söker förare till dygnets alla tider. Majoriteten av arbetstiderna utförs dagtid men vi levererar tjänster 24 timmar om dygnet till alla våra kunder.
Taxiförarlegitimation är ett krav och rollen kräver också att du har god förmåga att följa GPS-kordinater via Google-Maps.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök via hemsidan
E-post: Info@billingetaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAXIFÖRARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billinge Taxi AB
(org.nr 556912-9884)
532 31 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara Jobbnummer
9493138