Taxiförare
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Älskar du att träffa människor, leverera en servicenivå utöver det vanliga och är en erfaren bilförare? Tveka inte, sök arbete hos oss och hjälp oss skapa det bästa taxibolaget för alla! Vi strävar efter att erbjuda de bästa villkoren i branschen för de bästa förarna.
Taxiförarlegitimation är ett krav för att kunna söka.
Vi söker nu chaufförer som vill jobba heltid eller deltid till våra bilar i Stockhom. Vi kör olika El och hybrid bilar och vi samarbetar för närvarande med de flesta taxi-apparna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
