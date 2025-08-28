Taxiförare

LT Olssons Taxi AB / Fordonsförarjobb / Luleå
2025-08-28


Vi på Lt Olsson Taxi Ab söker nu nya chaufförer till vårt taxibolag. Vi är ett växande företag med fokus på trygghet, service och punktlighet - och vi vill att våra kunder alltid ska känna sig väl omhändertagna.
Vi erbjuder dig:
Heltid eller deltid beroende på önskemål

En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor

Konkurrenskraftiga villkor

Möjlighet att arbeta både dag- och nattpass

Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation

Är serviceinriktad och ansvarsfull

Har god lokalkännedom och trivs bakom ratten

Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: simpleatif@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lt Olssons Taxi AB (org.nr 556658-0675)
Fabriksvägen 18 (visa karta)
972 54  LULEÅ

Kontakt
Atif Mehmood
simpleatif@gmail.com
0725206145

Jobbnummer
9480050

