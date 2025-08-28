Taxiförare
LT Olssons Taxi AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2025-08-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LT Olssons Taxi AB i Luleå
Vi på Lt Olsson Taxi Ab söker nu nya chaufförer till vårt taxibolag. Vi är ett växande företag med fokus på trygghet, service och punktlighet - och vi vill att våra kunder alltid ska känna sig väl omhändertagna.
Vi erbjuder dig:
Heltid eller deltid beroende på önskemål
En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att arbeta både dag- och nattpass
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation
Är serviceinriktad och ansvarsfull
Har god lokalkännedom och trivs bakom ratten
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: simpleatif@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lt Olssons Taxi AB
(org.nr 556658-0675)
Fabriksvägen 18 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Kontakt
Atif Mehmood simpleatif@gmail.com 0725206145 Jobbnummer
9480050