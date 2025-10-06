Taxiförare - Serviceresor Blekingetrafiken
2025-10-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Go-Ahead AB i Karlskrona
Förare till serviceresor i Karlskrona
Vi erbjuder ett roligt och flexibelt arbete för dig som brinner för service och kundkontakt. I rollen som taxiförare ansvarar du för att med ett inspirerande kundbemötande transportera våra kunder tryggt och säkert samt vid behov hjälpa dem med frågor och funderingar.
Tjänsterna gäller serviceresor åt Blekingetrafiken där vi startar upp ytterligare trafik under 2026.
Tjänsterna utgår från Karlskrona och är heltidstjänster. Men det finns även möjlighet att jobba extra.
Sök redan nu, rekrytering sker löpande!
Om Go-Ahead AB
Go-Ahead AB är ett ledande transportföretag som strävar efter att erbjuda säkra, pålitliga och hållbara transportlösningar. Vi ingår i en global koncern med 27.000 medarbetare runt om i världen. Vi finns idag på ett 30-tal orter i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare Karlskrona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522), https://www.go-ahead.se/jobbannonser
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Go-Ahead Sweden Jobbnummer
9541058