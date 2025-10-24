Taxichaufför Umeå Heltid/Deltid
Björkstaden Beställningscentral AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björkstaden Beställningscentral AB i Umeå
Nu söker vi fler chaufförer till vårt team i Umeå. Vi söker både heltidschaufförer, deltidschaufförer och extrachaufförer. Som extrachaufför så väljer du själv vilka pass du vill arbeta, men företaget önskar att man som anställd har en tjänstgöringsgrad på minst 10%. Som heltidschaufför och deltidschaufför arbetar du enligt ett löpande schema.
För tjänsterna är anställningsstart fr.o.m. snarast och framåt. Innan anställningsstart kommer utbildning i företagets rutiner och utrustning att genomföras.
Vi ser framförallt sökande som redan innehar taxilegitimationen, men tar även in sökande som är intresserade av att ta taxilegitimation om du känns som rätt person för organisationen. För dig som inte har taxilegitimation så kan vi erbjuda hjälp med studierna för att ta taxilegitimationen (studiematerial, mm). Vi står även för kostnaderna att ta taxilegitimationen (provkostnader, läkarundersökning, etc).
Det vi söker är Umeå bästa chaufförer. Med bästa, så menar vi dig som inte endast är säker bakom ratten, utan vi söker personer som kan leverera god service, samt med ett glatt humör tar hand om våra kunder. Att köra taxi hos oss handlar framförallt om att erbjuda god service och det är en stor fördel om du gillar mötet med kund och är socialt lagd. Du arbetar med kundkontakt vid varje resa, och du utgör en viktig funktion i vardagen för de som nyttjar våra tjänster.
Vi är ett premiummärke inom taxi, och du kommer att vara vårt ansikte utåt och en ambassadör för företaget, just därför har vi höga krav på dig. Att vi är ett premiummärke återspeglar sig också i att vi har ett väldigt gott kund och chaufförsrenommé. I dagsläget ligger kundbetyget på våra chaufförer på 4,7 av 5 när kunderna betygsätter. Att vi håller en hög standard och kvalité innebär i sin tur att vi har ett starkt kundunderlag och många resor. Att vi har ett starkt kundunderlag och mycket resor medför att vi ligger bra till lönemässigt inom branschen.
Vi ser det som ett krav att du besitter dessa egenskaper och kunskaper:
• Serviceminded och gillar att arbeta med människor
• Glatt humör och positiv inställning
• Noggrann och ansvarsfull
• Stresstålig
• God lokalkännedom
• God datorvana
• En säker chaufför med erfarenhet bakom ratten
• 20 år gammal (lagkrav) och innehar B körkort
Dina arbetsuppgifter är att som taxichaufför utföra resor åt Min Taxis kunder i Umeå med kranskommuner, och att på bästa möjliga vis ge våra kunder riktigt god service. Taxichaufför är ett väldigt serviceinriktat yrke med mycket kundkontakt. Det är lätt att tro att taxi är att utföra resor till/från krogar på helgkvällar, då detta ofta är vad man som privatperson förknippar taxi med. Men just det är en väldigt liten del av taxi. Taxi hos oss är framförallt samhällsbetald trafik på vardagar. Det är sjukresor åt regioner, skolresor och färdtjänstresor åt kommunerna. Men även en hel del tjänsteresor åt företagskunder. Man arbetar konstant med människor och är ofta en nyckel i deras vardag för att ta sig till/från vårdinrättningar, skolor, arbete, mm.
Vi täcker ett stort geografiskt område och bedriver trafik i stora delar av Norrland. Vi har fordon stationerade i Boden, Kalix, Luleå, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Umeå och Örnsköldsvik kommun. Det är inte ovanligt hos oss med många längre resor över kommungränserna, och stora delar av Norrland. Vi har i dagsläget ca 150 fordon och ca 250 anställda chaufförer.
Förutom att utföra resor och ta hand om våra kunder så ingår det i arbetsuppgiften att hålla fordonen du utför resorna i rena och välstädade.
Läs mer om yrket och hur det är att arbeta hos oss på https://mintaxi.se/jobb/
Företaget har kollektivavtal och lön utfaller i enlighet med kollektivavtalet.
Märk ansökan "Taxichaufför Umeå". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@mintaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Taxichaufför Umeå"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkstaden Beställningscentral AB
(org.nr 556854-8209), https://mintaxi.se/jobb/
Formvägen 12 B (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Rekrytering och utbildningsansvarig
Mikael Fransson jobb@mintaxi.se 0730793684 Jobbnummer
9572430