Taxichaufför Taxiförare
Alkhal. CO AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-01-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alkhal. CO AB i Botkyrka
Vi söker nu flera nya medarbetare till Alkhal.CO taxi ab
Vi samarbetar med Uber och Bolt i Stockholm. Vi söker dig för dag, kväll, natt samt helgerna.
Heltid, deltid, eller extra
Krav på godkänd taxilegitimation utfärdad av transportstyrelsen .
B-körkort
Låter det intressant för dig , Du är varmt välkommen att köra med oss .
Tveka inte att skicka dina uppgifter till :
Ismail Mohamad
0708922818
0763245571
du får en snabb svar om du ringer, tveka inte!alkhal.co@hotmail.com
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: alkhal.co@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alkhal. CO AB
(org.nr 559416-4146)
147 53 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alkhal CO AB Kontakt
ismail Mohamad alkhal.CO@hotmail.com 0708922818 Jobbnummer
9670029