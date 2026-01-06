Taxichaufför Taxiförare

Alkhal. CO AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2026-01-06


Vi söker nu flera nya medarbetare till Alkhal.CO taxi ab

Vi samarbetar med Uber och Bolt i Stockholm. Vi söker dig för dag, kväll, natt samt helgerna.
Heltid, deltid, eller extra
Krav på godkänd taxilegitimation utfärdad av transportstyrelsen .
B-körkort
Låter det intressant för dig , Du är varmt välkommen att köra med oss .

Tveka inte att skicka dina uppgifter till :
Ismail Mohamad
0708922818
0763245571
du får en snabb svar om du ringer, tveka inte!
alkhal.co@hotmail.com

Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: alkhal.co@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alkhal. CO AB (org.nr 559416-4146)
147 53  TUMBA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alkhal CO AB

Kontakt
ismail Mohamad
alkhal.CO@hotmail.com
0708922818

Jobbnummer
9670029

