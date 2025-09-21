Taxichaufför/Taxiförare

Ecovän Services AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2025-09-21


Om jobbet
Ecovän Services AB söker nu professionella och serviceinriktade taxichaufförer till vår verksamhet i Linköping. Vi är anslutna till Uber och Bolt vilket ger många körningar och goda förtjäningsmöjligheter.
Som förare hos oss ansvarar du för att köra kunder till deras destinationer på ett tryggt, säkert och trevligt sätt. Du ska alltid följa gällande regler för kör och vilotider och hantera fordonet professionellt.

Publiceringsdatum
2025-09-21

Dina arbetsuppgifter
Köra resor på begäran via Uber och Bolt apparna.
Ge hög service och bemötande till kunder.
Följa vilotidsregler och andra lagar som gäller för taxitrafik.
Ta hand om fordonet och håll det rent och presentabelt.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Taxikörkort (Taxi-ID) utfärdat av Transportstyrelsen.
B-körkort.
1-2 års erfarenhet är meriterande men du är även välkommen utan erfarenhet.

Meriterande
Kunskaper i Svenska, Engelska och Andra Språkkunskaper

Arbetstider
Dagskift
Kvälls och helgskift enligt överenskommelse.
Förväntad arbetstid: 40-50 timmar per vecka.

Vi erbjuder
En modern och säker arbetsmiljö.
Flexibla arbetstider i samråd med ledningen.
Goda förtjänandemöjligheter för dig som vill köra mycket.

Så ansöker du
Är du intresserad?
Möjlighet att börja omedelbart - först till kvarn.

Skicka din ansökan med CV

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: ecovan.se@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ecovän Services AB (org.nr 559537-5774)
586 49  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
EcoVän Services AB
ecovan.se@gmail.com
0790670252

Jobbnummer
9518892

