Taxichaufför sökes för skolskjuts (heltid)

Shas Taxi AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-10-01


Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad taxichaufför för heltidstjänst med inriktning på skolskjuts i Sala kommun. Du som söker ör ha taxiförarlegitimation, trivas med att arbeta med barn och ungdomar, samt ha god lokalkännedom.
Du kommer att utgå från Västerås, från Taxi Västerås kontor. Arbetet innebär fasta körningar under skolterminerna och kräver punktlighet, noggrannhet och ett gott bemötande. När skolan är stängt eller helgdagar så kan arbete i hemkommunen Västerås eller andra kommuner förekomma. Finns även möjlighet för arbete på helger.
Låter detta som något för dig? tveka inte att höra av dig! Mejla eller ring.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: schero_8@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shas Taxi AB (org.nr 559088-5272)
Lupinvägen 35 (visa karta)
722 46  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sherzad Azzadden
schero_8@hotmail.com
0762646117

Jobbnummer
9534258

