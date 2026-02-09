Taxichaufför sökes för Fair, Uber och Bolt.
Jamil, Muhammad Hamza / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jamil, Muhammad Hamza i Malmö
Vi söker en ansvarsfull och engagerad taxichaufför för heltidsarbete i Skåne. Som chaufför förväntas du vara serviceinriktad, artig och professionell, samt alltid sträva efter att ge våra kunder en trygg och positiv reseupplevelse.
Arbetet innebär körning för PrivatTaxi, samt via plattformarna Fair, Uber och Bolt. Du kommer att ha tillgång till en väl underhållen och fullt utrustad bil.Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
Giltig svensk taxiförarlegitimation
God servicekänsla och trevligt bemötande
Ansvarstagande och pålitlig
Förmåga att arbeta självständigt
Om du är motiverad, pålitlig och redo att leverera service av hög kvalitet, ser vi fram emot din ansökan.
Vänligen skicka din ansökan till den angivna e-postadressen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Hamzajameel1111@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jamil, Muhammad Hamza
Sjöblads väg 15, lgh 1603, malmö (visa karta
)
213 70 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Muhammad Hamza Jamil Jobbnummer
9729875