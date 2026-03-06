Taxichaufför sökes

Jamil, Muhammad Hamza / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-03-06


Hej! Jag söker flera förare i MALMÖ som vill köra Fair/Uber/Bolt/Stoppekund, heltid, deltid, helger, vardagar allt är intressant! Vänligen skriv till mig om jag missar samtalet.

Bil: Comfort.

0763460046

Hi! I am looking for several drivers in Malmö who want to drive with Fair, Uber, Bolt, or Stoppekund. Full-time, part-time, weekends or weekdays - everything is interesting! Please send me a message if I miss your call.

Car: Comfort.

07 63 46 00 46

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: Hamzajameel1111@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jamil, Muhammad Hamza

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Muhammad Hamza Jamil

Jobbnummer
9780649

