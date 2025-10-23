Taxichaufför Sökes
Tiam Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiam Transport AB i Göteborg
Hej
Idag jobbar vi med Uber & Bolt och den kombinationen fungerar väldigt bra för oss då vi får mycket mer körningar än traditionell taxi.
Vi är i behov av minst 12 taxiförare för tillsvidareanställning på heltid då vi utökar flottan med 12st nya bilar.
Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att inkomma med din ansökan.
!! OBS !! Taxiförarlegitimation är ett måste för att kunna jobba som Taxichaufför.
Kvalifikationer :
Taxiförarlegitimation, B-körkort.
Tiam Transport AB
#jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: tiamtransportab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiam Transport AB
(org.nr 559128-6231)
Mölnesjögatan 73 (visa karta
)
424 50 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ghasem Ababafha tiamtransportab@hotmail.com 0707464680, 0707464680 Jobbnummer
9571915