Taxichaufför i Stockholm
AKL Logistik AB / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2025-08-13
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad och pålitlig chaufför för att köra Uber och Bolt i Stockholmsområdet. Tjänsten är på heltid (100 %) och lön utgår enligt gällande kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Köra persontransport med Uber och Bolt inom Stockholm med omnejd
Ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande
Säkerställa att fordonet alltid är rent, välvårdat och redo för körning
Följa trafikregler och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Giltigt B-körkort
Taxiförarlegitimation
God lokalkännedom i Stockholm
God servicekänsla och kommunikationsförmåga
Punktlighet och ansvarstagande
Vi erbjuder
Heltidstjänst (100 %)
Lön enligt kollektivavtal
Flexibelt och självständigt arbete
Modern bil och arbetsredskap
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@aklbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Taxichaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AKL Logistik AB
(org.nr 559477-3128) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Amir Al-simery info@aklbemanning.se 0700282229 Jobbnummer
