Taxichaufför Bolt/Uber (Lexus)

Söderby MGS AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-10-31


Visa alla fordonsförarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Söderby MGS AB i Haninge

Jag söker en taxichaufför som vill köra Bolt/Uber med en Lexus Black Comfort.
Du får behålla bilen och kan själv välja när du vill köra.
Lönen är provisionsbaserad.

Publiceringsdatum
2025-10-31

Kvalifikationer
Giltigt taxiförarlegitimation
Körkort (minst B)
Ansvarsfull och pålitlig

Arbetsplats: Stockholm med omnejd
Tillträde: Omgående

Vid intresse, kontakta mig för mer information.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
0723080566
E-post: Soderbytaxiab@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderby MGS AB (org.nr 559362-7234)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9584198

Prenumerera på jobb från Söderby MGS AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Söderby MGS AB: