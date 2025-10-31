Taxichaufför Bolt/Uber (Lexus)
Jag söker en taxichaufför som vill köra Bolt/Uber med en Lexus Black Comfort.
Du får behålla bilen och kan själv välja när du vill köra.
Lönen är provisionsbaserad.

Publiceringsdatum2025-10-31

Kvalifikationer
Giltigt taxiförarlegitimation
Körkort (minst B)
Ansvarsfull och pålitlig
Arbetsplats: Stockholm med omnejd
Tillträde: Omgående
Vid intresse, kontakta mig för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
0723080566
E-post: Soderbytaxiab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderby MGS AB
(org.nr 559362-7234) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584198