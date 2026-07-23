Taxichaufför

Aathish Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-07-23


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Aathish Åkeri AB söker en pålitlig och professionell taxichaufför till UBER, BOLT, WeRide och Arlanda
Komfort,Black och Green bil

Publiceringsdatum
2026-07-23

Kvalifikationer
• Giltigt taxikörkort
• Goda kunskaper om lokala vägar och rutter
• Utmärkt kundservice
• Ansvarsfull, punktlig och vänlig

Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider
• En stödjande och professionell arbetsmiljö
Om du är en motiverad chaufför som tycker om att träffa människor och ge bra service vill vi gärna höra från dig!
Kan behålla bilen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
på epost
E-post: redtexabhr@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aathish Åkeri AB (org.nr 559127-1746)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10010424

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