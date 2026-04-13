Taxichaufför
2026-04-13
Vill du ha kul på jobbet?
Att köra taxi är omväxlande och roligt, du får frihet under ansvar och kan styra din inkomst till stor del då du kör på provision.
Vi söker nu chaufförer som vill jobba heltid vardagar samt deltid (helgkvällar och nätter). Du blir anställd i ett åkeri som kör för Luleå Taxi.
Du ska självklart tycka om att köra bil men också ha social kompetens och kunna prata med både barn och äldre människor. Vi kör skolbarn, färdtjänst/sjukresor, flygtaxi och privata kunder.
Om du redan har TFL kan du börja köra direkt efter internutbildning.
Behöver du ta TFL (Taxiförarlegitimation) så hjälper vi dig med utbildningen och bekostar den åt dig. Läs mer om utbildningen på www.luleataxi.se
under Jobba hos oss.
Vi kör för både Sverigetaxi och Sveataxi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: Karolina.hjorth@tsin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Taxi AB
(org.nr 556328-2143)
972 54 LULEÅ
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9850664