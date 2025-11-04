Taxichaufför
2025-11-04
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Båstad Taxi växer och vi söker nu fler engagerade och serviceinriktade taxiförare som vill bli en del av vårt team!
Vi är ett växande taxibolag som trafikerar Båstad, Ängelholm och Helsingborg med fokus på trygghet, punktlighet och förstklassig service till våra kunder. Nu expanderar vi verksamheten och söker dig som vill vara med på vår resa framåt.
Vi söker dig som:
* Har giltigt taxiförarlegitimation
* Är serviceinriktad, ansvarsfull och pålitlig
* Har en positiv attityd och trivs med att möta människor
* Behärskar svenska i tal och skrift (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
* Ett flexibelt arbete i ett växande bolag
* Möjlighet till god inkomst - provisionsbaserad ersättning (du tjänar på din insats)
* Moderna fordon och bra arbetsmiljö
* Stöd från ett erfaret team och ett starkt varumärke
Intresserad?
Om du har frågor kan ni kontakta oss Bastad taxi@gmail.com
/ +467035990098
Bli en del av Båstad Taxi - där service och kvalitet är vår drivkraft! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: bastadtaxi@gmail.com Arbetsgivare bastad M96 Taxi
, http://bastadtaxi.se
Skolgatan 5 C Lgh 1204 (visa karta
)
265 34 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589045