Taxichaufför
Kommun: Malmö
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Taxiförare/Taxichaufför - 1-2 års erfarenhet
Om jobbet
Vi är en snabbt växande transporttjänst som samarbetar med både Uber och Bolt. Vi erbjuder våra kunder en smidig, säker och pålitlig transportupplevelse och söker nu fler engagerade och serviceinriktade förare till vårt team. Om du trivs med att möta människor, har ett intresse för service och tycker om att vara ute på vägarna, kan detta vara jobbet för dig!Arbetsuppgifter
• Köra och leverera en högkvalitativ transporttjänst för kunder via Uber och Bolt.
• Säkerställa en säker och bekväm resa för alla passagerare.
• Hålla fordonet rent och väl underhållet.
• Kommunicera professionellt och vänligt med kunderna.
• Följa trafikregler och förordningar.
Vi söker dig som:
• Har giltigt B-körkort och minst 2 års körerfarenhet.
• Har en taxiförarlegitimation
• Behärskar svenska och engelska i tal.
• Är serviceinriktad, punktlig och har ett trevligt bemötande.
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider - du väljer när du vill jobba.
• Möjlighet att köra för både Uber och Bolt och därmed maximera din inkomst.
• Konkurrenskraftig provisionsbaserad lön 50%
• Support och hjälp med administrativa frågor och kundkontakt.
• Parkeringsplats för din egen bil .
• Heltid eller Deltid .Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till :santoor.saif@yahoo.com
kontakta oss på: 0760 86 30 07
för mer information. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig om du är intresserad!
Gör din karriär rörlig - bli en del av vårt team och kör med oss idag!
Om anställningen
Lönetyp: Rörlig ackords- eller provisionslön
Var ligger arbetsplatsen?
Tornfalksgatan 2 A Lgh 1303
21560 Malmö
