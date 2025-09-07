Taxichaufför

Raymen AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2025-09-07


Publiceringsdatum
2025-09-07

Dina arbetsuppgifter
UPPSALA
Jag söker en pålitlig och serviceinriktad taxichaufför till mitt företag. Om du tycker om att träffa människor, ge bra service och värdesätter flexibla arbetstider är detta den perfekta rollen för dig.
Vad du kommer att göra
• Köra passagerare säkert och bekvämt över Uppsala.
• Leverera utmärkt kundservice med en professionell och vänlig attityd
• Arbeta flexibla skift - både dag och natt, beroende på din tillgänglighet

Vad vi söker
• Körkort (B) - obligatoriskt
• Taxi legitimation-obligatorisk
• Grundläggande svenska
• Tidigare erfarenhet av körning eller taxikörning är meriterande, men inte ett krav
• Flexibel,

• Vad vi erbjuder
• Heltidstjänst
• Vi söker en taxichaufför som vill arbeta med Uber, Bolt.
• lön (månadsvis, provisionlön).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Raymenab@gmail.com
E-post: Raymenab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Raymen AB (org.nr 559478-8548)
Puckvägen 7 (visa karta)
743 63  BJÖRKLINGE

Jobbnummer
9496020

