Taxichaufför - Linköping och Norrköping
Gripen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-07-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gripen Taxi AB i Linköping
, Jönköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Linköping 013 Taxi söker nu fyra engagerade och serviceinriktade taxichaufförer till vår verksamhet i Linköping och Norrköping.
Som taxichaufför hos oss ansvarar du för att ge våra kunder en trygg, säker och professionell resa. Du kommer att köra både privatkunder och företagskunder samt andra bokningsuppdrag.
Vi söker dig som:
• Har giltig taxiförarlegitimation (krav).
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
• Har god lokalkännedom eller är villig att lära dig området.
• Är serviceinriktad, ansvarsfull och professionell i ditt bemötande.
• Är punktlig, pålitlig och trivs med att arbeta självständigt.
• Har god samarbetsförmåga och följer företagets rutiner och policys.
• Har B-körkort
Tidigare erfarenhet som taxichaufför är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
• En trygg arbetsplats med trevliga kollegor.
• Introduktion och stöd i arbetet.
• Möjlighet att arbeta i ett växande taxibolag.
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
• Lön enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Skicka ditt cv och ett kort personligt brev till:Linkoping013taxi@gmail.com
Märk din ansökan med:
"Taxichaufför - Linköping" eller "Taxichaufför - Norrköping", beroende på vilken ort du söker till.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linkoping013taxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gripen Taxi AB
(org.nr 556890-1952)
Nya Tanneforsvägen 22 G (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011227