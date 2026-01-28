Taxi/Transportförare heltid

Amo Taxi / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-01-28


Om jobbet
Vill du göra skillnad i en dynamisk och nyetablerad organisation där du får bygga relationer med människor? Brinner du för att ge god service och trivs i en roll med många kontaktytor? Om svaret är ja kan det här vara rollen för dig!
Amo Taxi är ett nystartat taxibolag i Malmö som erbjuder pålitliga transporttjänster för privatpersoner och företag. Vi söker nu en engagerad förare som vill vara med från starten och bidra med sin kompetens, energi och servicekänsla.
Om rollen
Det här är en fast tjänst på heltid med start 10 februari 2026. Som förare på Amo Taxi ansvarar du för:
Köra kunder tryggt och säkert till deras destinationer
Hålla fordonet rent och i gott skick
Ge professionell och serviceinriktad kundservice
Följa alla lagar och regler som gäller för taxiverksamhet

Vem du är
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och stresstålig. Du har ett högt säkerhetstänk och god samarbetsförmåga samt är duktig på att prioritera. Du är kommunikativ och har hög social kompetens, och vill bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
B- Körkort
Erfarenhet av taxi eller yrkestrafik är meriterande
Serviceinriktad, punktlig och flexibel
God lokalkännedom eller villig att lära dig området

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av kundbemötande i serviceyrken
Erfarenhet från körning med olika fordonsstorlekar

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka CV och kort presentation snarast möjligt. Vi intervjuar och anställer på kort varsel, så vänta inte med din ansökan!
Vänligen observera att vi tillämpar bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: sidraofficial5@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Amo Taxi

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9710421

