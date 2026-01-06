Taxi förare Uber Bolt i Stockholm
SmartFlow AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-01-06
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SmartFlow AB i Järfälla
Kvälls- och natt förare - Kör för Uber & Bolt i Stockholm!
Arbetstider: Natt - Helger & vardagar
Vi söker engagerade och pålitliga taxiförare som vill köra för Uber & Bolt i Stockholm. Här får du chansen att möta intressanta människor, höra spännande historier.
Krav: Taxiförarlegitimation (TFL)
Är du intresserad? Sök jobbet via mejla.
Bara seriös förare skickar ansöka, Tack.
Skicka ditt CV och telefonnummer - vi hör av oss snarast!
Välkommen till ett spännande jobb på vägarna!
2026 Järfälla/Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: SFABtaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SmartFlow AB
(org.nr 559516-0432) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670167