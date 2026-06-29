Taxi Förare Heltid / Extra
Shamoun, Bassel / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-06-29
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shamoun, Bassel i Södertälje
Vi på Swesol Taxi i Stockholm söker nu taxiförare med certifikat för att arbeta med Uber och Bolt. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med konkurrenskraftig lön. Ansök idag om du vill bli en del av vårt innovativa team.
Komfort och prioritet i bilar.
För att köra Uber eller Bolt i Sverige krävs att du har Taxiförarlegitimation.
Om du är intresserad – skicka ditt CV till oss redan idag!
Tveka inte att ringa om du har frågor 0760222696.
Glöm inte att lämna ditt mobilnummer, så att vi kan kontakta dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
0760222696
E-post: swesoltaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shamoun, Bassel Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swesol Taxi Jobbnummer
9984130