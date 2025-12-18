Taxi Förare Extra
2025-12-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill köra taxi via mobilapparna Uber och Bolt!
För att köra Uber eller Bolt i Sverige krävs att du har Taxiförarlegitimation.
Om du är intresserad - skicka ditt CV till oss redan idag!
Tveka inte att ringa om du har frågor.
Glöm inte att lämna ditt mobilnummer, så att vi kan kontakta dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
0760222696
E-post: swesoltaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swesol Taxi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9654020