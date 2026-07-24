Taxi förare Dag / Natt
Montana Taxi AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-24
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, Danderyd
eller i hela Sverige
Montana taxi AB nu söker Taxiförare på heltid eller deltid för både Uber och Bolt.
Krav - B körkort samt taxiförarlegitimation.
(ingen erfarenhet krävs)
Ring: 0702205641
Ni som har ett mål att få ut en lön på 20.000 till 40.000 kronor i månaden så är det helt möjligt.
Möjlighet för både dagtid & kvällstid.
Ring gärna för mer information och ansökan (har lite dålig koll på mejlen)
Område endast:
Spånga, Rinkeby, Värmdö, Älta, Tyresö, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
tel 07022056421
E-post: montanataxiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montana Taxi AB
(org.nr 559426-6032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011020