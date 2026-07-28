Taxi Förare

Al-Kaaby, Ahmed Abdul-Hamid Rashied / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-07-28


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VI BEHÖVER EN TAXI FÖRARE , JOBBAR MED BOLT OCH ABUR . HAR TÅLAMOD , BRÅ MOTAGNING , HJÄLPSAM OCH DUKTIG KÖRA .

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
0735356109
E-post: blommor.tours@yahoo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Al-Kaaby, Ahmed Abdul-Hamid Rashied
Södra Förstadsgatan 90C (visa karta)
214 20  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Blommor Tours

Jobbnummer
10014303

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