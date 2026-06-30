Taxi förare
Gotta, Sudarshan / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby Visa alla fordonsförarjobb i Upplands Väsby
2026-06-30
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Vi söker flera ansvarsfulla och serviceinriktade taxiförare för heltidsarbete i Stockholm. Körning sker via plattformarna Bolt och Uber. Arbetet erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till stabil inkomst genom provisionsbaserad ersättning.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Persontransport inom Stockholmsområdet via Bolt comfort och Uber comfort
Ge god service och professionellt bemötande till kunder
Ansvara för att fordonet hålls i gott skick och följa gällande trafikreglerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Har giltigt körkort (B)
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och har god lokalkännedom i Stockhom
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Provisionsbaserad lön enligt överenskommelse
Introduktion och stöd vid uppstart
Möjlighet till långsiktigt samarbete
jättenöjd arbetsplats och lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: sreeganeshtransport.dsk@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gotta, Sudarshan
Hovslagargatan 20 (visa karta
)
194 31 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sree Ganesh Transport Kontakt
Sudarshan Gotta sreeganeshtransport.dsk@gmail.com 0723335483 Jobbnummer
9985684