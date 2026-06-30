Taxi förare

Gotta, Sudarshan / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2026-06-30


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Vi söker flera ansvarsfulla och serviceinriktade taxiförare för heltidsarbete i Stockholm. Körning sker via plattformarna Bolt och Uber. Arbetet erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till stabil inkomst genom provisionsbaserad ersättning.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Dina arbetsuppgifter
Persontransport inom Stockholmsområdet via Bolt comfort och Uber comfort
Ge god service och professionellt bemötande till kunder
Ansvara för att fordonet hålls i gott skick och följa gällande trafikregler

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Har giltigt körkort (B)
Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och har god lokalkännedom i Stockhom

Vi erbjuder
Heltidsanställning
Provisionsbaserad lön enligt överenskommelse
Introduktion och stöd vid uppstart
Möjlighet till långsiktigt samarbete
jättenöjd arbetsplats och lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: sreeganeshtransport.dsk@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gotta, Sudarshan
Hovslagargatan 20 (visa karta)
194 31  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sree Ganesh Transport

Kontakt
Sudarshan Gotta
sreeganeshtransport.dsk@gmail.com
0723335483

Jobbnummer
9985684

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