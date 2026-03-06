Taxi förare
2026-03-06
Taxiförare - Färdtjänst, företagsbokningar, Bolt & UberPubliceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och serviceinriktad taxiförare till vårt team i Göteborg. Tjänsten omfattar körning av färdtjänst och företagsbokningar enligt fast schema, samt extra körningar via Bolt och Uber vid behov.Kvalifikationer
• Taxiförarlegitimation (krav).
• Minst två års B-körkort.
• Erfarenhet av färdtjänst och företagskörningar är meriterande.
• Kunskap om och tillgång till appar för Bolt och Uber.
• God svenska i tal och skrift.
• Servicekänsla och ansvarstagande bemötande.
Arbetstider:
Fast schema Fredag till Måndag Dagtid. Möjlighet till extra körningar dag, kväll genom Bolt och Uber.
Vi erbjuder:
• Stabil anställning och avtalsenlig lön.
• Välfungerande arbetslag och stöd i det dagliga arbetet.
• Variation i arbetsuppgifter mellan färdtjänst, företagstransporter samt Bolt och Uber.Så ansöker du
Skicka in CV och kort beskrivning av din erfarenhet via e-post eller ansökningsformulär. Ange tillträdesdatum och eventuella önskemål om arbetstid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: KM-transportab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K&M transport AB
(org.nr 559534-8359) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Khalil Madi KM-transportab@outlook.com 072-908 88 08 Jobbnummer
9783162