Taxi Driver

Movia Logistics AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-07-23


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We are growing and now looking for service-minded taxi drivers to join our team in Gothenburg. With us, you drive modern, well-maintained vehicles with secure employment and fair terms.
About the role
Driving assignments in Gothenburg and the surrounding area
Full-time employment. 40hrs per week
The employer provides the vehicle, fuel and insurance

We are looking for someone with
A valid Swedish taxi driver licence (taxiförarlegitimation, issued by Transportstyrelsen)
Good local knowledge of the Gothenburg area
A professional, calm and service-oriented manner
Punctuality, responsibility and sound judgement in traffic

We offer
Good Salary
Modern, well-serviced vehicles
Influence over your own schedule
Long-term, secure employment

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: skphammadashraf@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Movia Logistics AB (org.nr 559419-6312)
Ovädersgatan 10 B (visa karta)
418 34  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10009704

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