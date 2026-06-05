Taxi driver
Gohar, Zeeshan / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-05
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Jag behöver taxichaufförer till min bil med b-licens och taxi-licens. du kan kontakta mig på detta nummer 0767487562 efter 15:00.
I need taxi drivers for my car with b-license and taxi-license. you can contact me on this number 0767487562 after 15:00.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: Zeeshan_gohar@yahoo.com Arbetsgivare Gohar, Zeeshan
Keplers gata 18 lgh 1102 (visa karta
)
415 55 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kepler's gata 18 lgh 1102 Jobbnummer
9950930