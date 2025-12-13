Taxi Chaufför/Uber/Bolt/Fair
southside taxi / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2025-12-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos southside taxi i Södertälje
Vi söker en till två chaufför som gillar att arbeta som taxi chaufför .Tjänsten är hel/deltid. Jobba dag eller natt, helt upp till dig. Möjlighet finns att ha taxibilen för dig själv. Då är du som är ansvarig att ta hand om bilen på bästa möjliga sätt. Företaget är ansluten till Uber och Bolt. Du ska ha god körvana.
Vill du jobba extra bara på helgen? Då finna det lediga bilar på helgar framför allt på dagtid. bra lön/överenskommelse. Vid heltids arbete kan du behålla bilen för dig själv. (villkor gäller) söker dig som är trevligt och har känsla för service yrke.
Tjänsten krävs svenskt taxi förar legitimation.
du kan ansöka tjänsten via mail eller sms. det går bara att ringa (1200-1800).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
mobil 0737770317
E-post: southsidetaxi@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare southside taxi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9643146