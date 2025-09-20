Taxi Chaufför/ TaxiFörare
Mustaf Aydid, Abdi Rahman / Fordonsförarjobb / Enköping
2025-09-20
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
i Enköping
AM TaxiBolag söker chaufför:
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad chaufför till vår taxiverksamhet i Enköping.
Arbetet består av varierande körningar såsom:
Skolskjuts:
Sjukresor:
Transport av äldre personer:
Vanliga taxiresor inom Enköping med omnejd.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du får möta många olika människor och bidra till en trygg och smidig resa för våra kunder.
Vi söker dig som:
Har taxilegitimation (eller är villig att ansöka om det)
Är punktlig, ansvarsfull och har ett gott bemötande
Trivs med att arbeta självständigt men också som en del av ett team
Tjänsten är på heltid enligt överenskommelse. Tillträde snarast.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Ansökan sker via Mail, Ring även +46706257222
E-post: AMTaxiBolag@outlook.con Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mustaf Aydid, Abdi Rahman
Rombergsgatan 39 Lgh 1101 (visa karta
)
745 33 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mustaf Aydid Abdi Rahman Jobbnummer
9518738