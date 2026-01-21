Taxi Chaufför sökes till Budsupport365
Tillväxt Botkyrka AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-01-21
Vi startade 2019 som ett transportföretag och har sedan dess haft stabila kunder. Nu vill vi växa vidare inom taxibranschen och söker därför två engagerade taxichaufförer som vill vara med på vår resa.
Du kommer att ingå i vårt team som idag består av ett mindre antal medarbetare med nära samarbete och ordning och reda som ledord. Du rapporterar direkt till ägaren som även blir din närmsta chef. I framtiden ser vi en växande organisation med fler fordon och fler chaufförer.
Som taxichaufför kommer du bland annat att:
Köra pass enligt schema i Storstockholm via Uber och Bolt.
Säkerställa att kunderna får en trygg och trevlig resa.
Hantera bilen och se till att den är ren och i gott skick
Bidra till en positiv stämning och hög servicegrad.
Önskad profil:
Svenskt B-körkort.
Taxiförarlegitimation.
Talar svenska eller engelska.
Vi söker dig som:
Har bra attityd och är social, du representerar företaget i mötet med kunderna.
Är stresstålig, du klarar av att hantera många körningar och trafik i storstadsmiljö.
Är pålitlig, hos oss är ordning och reda viktigt.
Vill utvecklas, som bra chaufför kan du få tillgång till egen bil.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som taxichaufför.
God lokalkännedom i Stockholm.
Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: 05:00-17:00 alternativt 17:00-05:00.
Placering: Slagsta (parkeringsplats och kontor finns tillgängligt).
Anställningsform: 6 månaders provanställning, därefter tillsvidare. Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9696506