Taxi chaufför Sökes
Himachal AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje
2026-01-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Arbetsgivare: Himachal AB
Arbetsgivare: Himachal AB
Ort: Norrtälje / Stockholms län
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om jobbet
Himachal AB söker engagerade och serviceinriktade taxichaufförer till vår växande verksamhet. Vi kör både företagskunder och privatpersoner och samarbetar med flera välkända taxiplattformar.
Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och har ett gott bemötande mot kunder.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Köra taxi enligt bokningar och beställningar. Mest Uber och Bolt
Ge god service och ett professionellt bemötande
Ansvara för fordonets skick, säkerhet och renlighetKvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God körvana och trafiksäkerhet
Grundläggande svenska eller engelska. Även Hindi, Urdu går bra om.man klarar sig med kunderna
Serviceinriktad och pålitlig
Meriterande
Erfarenhet som taxichaufför
Lokalkännedom i Norrtälje / Stockholm
Vi erbjuder
Bra arbetsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fast anställning
Gärna sms bara ,ofta kan inte svara telefonen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Bara slå en sms . Inga samtal gärna
E-post: saligujjar@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Himachal AB
(org.nr 559553-6805)
Drottning Kristinas Väg 69 F (visa karta
)
761 42 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Ali saligujjar@gmail.com 0721868912 Jobbnummer
9700059