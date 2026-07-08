Taxi chaufför Sökes

Himachal AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje
2026-07-08


Visa alla fordonsförarjobb i Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Värmdö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Himachal AB i Norrtälje

Arbetsgivare: Himachal AB
Ort: Norrtälje / Södertälje/Täby
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om jobbet
Himachal AB söker engagerade och serviceinriktade taxichaufförer till vår växande verksamhet i Norrtälje, Södertälje, Täby , Danderyd, Vallentuna, Åkersberga. Vill du köra dag eller natt det får du bestämma själv. Vi har taxi bilar och kommer att ha flera bilar i framtiden. Du kan behålla bilen om du kan jobba heltid. Endast 50 procent Netto.
Just nu Uber bolt men från nästa månad kommer en till bil som ska ha avtal med Taxi Kurir.
Vi söker dig som är ansvarsfull, punktlig och har ett gott bemötande mot kunder.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Dina arbetsuppgifter
Köra taxi enligt bokningar och beställningar. Mest Uber och Bolt
Ge god service och ett professionellt bemötande
Ansvara för fordonets skick, säkerhet och renlighet

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God körvana och trafiksäkerhet
Grundläggande svenska eller engelska. Även Hindi, Urdu går bra om.man klarar sig med kunderna
Serviceinriktad och pålitlig
Meriterande
Erfarenhet som taxichaufför
Lokalkännedom i Norrtälje / Stockholm
Vi erbjuder
Bra arbetsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fast anställning
Gärna sms bara ,ofta kan inte svara telefonen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Bara slå en sms . Inga samtal gärna
E-post: saligujjar@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Himachal AB (org.nr 559553-6805)
Drottning Kristinas Väg 69 F (visa karta)
761 42  NORRTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Daniel Ali
saligujjar@gmail.com
0721868912

Jobbnummer
9996459

Prenumerera på jobb från Himachal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Himachal AB: