Taxi Chaufför/ Förare 50% Provision.
Urvisha AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Urvisha AB i Stockholm
Vi söker efter en seriös taxiförare vem kan jobba på dag. Ingen erfarenhet krävs men ni behöver taxiförarlegitimation självklart det blir perfekt om ni har erfarenhet :)
Bilen är 2022 Toyota Camry.
Bilen är ansluten till Uber, Bolt och Fair. Vi betalar 50 procent av kassa inkört. Anställningstid är heltid. Bilen finns i Alby och det blir perfekt om ni bor nära till Alby, Skärholmen eller Norsborg område. Ni kan gärna kontakt mig via e-mejl eller mitt telefon nummer. Även ni kan bara sms mig eller slå signalen då kan jag återkommer till dig tack.
Mvh
Uchit
Urvisha AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: urvisha2020@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Urvisha AB
(org.nr 559244-1421)
Lyckselevägen 77 (visa karta
)
162 67 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uchit Sigdel urvisha2020@gmail.com 0736664046 Jobbnummer
9532112