Taxi chaufför

Taxiförare sökes – Start 1juni till 15 juni
ZeeRide i Stockholm söker serviceinriktade och ansvarsfulla taxiförare. Vi erbjuder körningar inom stad, flygtransfer och längre resor med fokus på kvalitet, punktlighet och kundservice. Hos oss arbetar du i nya, moderna och komfortabla bilar med hög standard.

Vi söker dig som har B-körkort och giltig taxiförarlegitimation, god lokalkännedom i Stockholm och som är punktlig, pålitlig och har ett trevligt bemötande. Erfarenhet som taxiförare samt kunskaper i svenska eller engelska är meriterande.

Vi erbjuder trygga arbetsvillkor, flexibla arbetstider (dag, kväll och helg) samt möjlighet till heltid eller deltid i ett växande företag.

📧 zeerideswe@gmail.com
📞 070 008 6299

Skicka en kort ansökan om dig själv och din erfarenhet, och bifoga gärna kopia på körkort och taxiförarlegitimation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: zeetrideswe@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zee Ride AB (org.nr 559566-3195)
Utgårdsvägen 21 (visa karta)
136 43  HANDEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9940082


   

