taxi chaufför
Usman, Muhammad / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Usman, Muhammad i Göteborg
Hej!
Taxibolag som funnits i 7 år med start 2019. Kör uppdrag för stor bil (8pers) och vanlig bil (hybrid, El bil och Diesel) med olika plattformen.
Vi kör alla typer av uppdrag så som persontransporter, bud samt uppdrag för Västtrafik.
Vi söker Dig som brinner för att arbeta med människor, ge god service och hittar bra i Göteborg med omnejd.
Vill Du hjälpa oss transportera några av de kunder vi dagligen kör på ett tryggt och säkert sätt?
Passar den här profilen in på Dig? Då är Du den vi söker!
Vi erbjuder dig möjligheten till ett självständigt och fritt jobb med mycket eget ansvar, samtidigt blir du en del av det sociala nätverk som taxiförare utgör.
Just nu finns möjlighet till jobb på både dag eller natt.
Vid intervju så träffar du företagsledningen på ett trevlig möte.
Observera att anställningen kräver att du har Taxiförarlegitimation!! självklart körkort B. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: usman.shan@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Usman, Muhammad
Siriusgatan 112 Lgh 1202 (visa karta
)
415 53 GÖTEBORG Arbetsplats
Usman Muhammad Jobbnummer
9702940