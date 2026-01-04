Taxi chaufför

Magda Taxi / Fordonsförarjobb / Håbo
2026-01-04


Magda Taxi söker chaufför - kör Tesla Model Y!
Är du en driven och pålitlig person som vill arbeta som taxichaufför i Stockholm? Nu har du chansen att bli en del av Magda Taxi - ett växande företag med fokus på kvalitet, miljövänlighet och god service.
Vi söker en chaufför som kan köra Tesla Model Y, en modern och miljövänlig elbil. Tjänsten utgår från Bredäng, där bilen är stationerad.
Om tjänsten:
Anställningsform: Heltid eller deltid - vi är flexibla!
Start: Så snart som möjligt
Plats: Bredäng, Stockholm
Bil: Tesla Model Y (företagsägd)
Vi ser gärna att du:
Har taxilegitimation
Är punktlig, serviceinriktad och ansvarsfull
Har god lokalkännedom i Stockholm
Gärna har stöd från Arbetsförmedlingen (meriterande men inget krav)
Intresserad?
Skicka din ansökan till amir05_11@hotmail.com för mer information.
Välkommen till Magda Taxi - vi kör med omtanke!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: Amir05_11@Hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Magda Taxi

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9668463

