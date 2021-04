Taxi Chaufför - Quickly RR Transport AB - Fordonsförarjobb i Botkyrka

Quickly RR Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka2021-04-05Hej,Vi söker duktiga och erfarna taxi chaufförer som ska köra UBER , BOLT , och TAXIJAKT i Stockholm, vilket är tre appar på en telefon.Att du är serviceinriktad är ett krav eftersom jobbet kräver det. Bilen som du ska köra just nu är en Toyota Corolla kombi, modell ,2020, 2021. En mycket bekväm bil som måste tas väl hand om så att den är fräsch och fin när kunderna väl åker i den.Lojalitet och ärlighet är bra egenskaper som du eftersträvar i ditt liv. Vi är beredd och göra det lilla extra för chaufförer som visar engagemang och intresse.Vi behöver chaufförer omgåendeVi betalar bra LÖN, 45-47% Beror på erfarenhet, av allt du kör in efter att UBER, BOLT och TAXIJAKT tagit sin provision. Samt företag erbjuder 1 års gymkort efter att förare uppnått viss mål. Heltid jobb som gäller. Finns jobb om man vill jobba extra, till ex, på helger.Ingen erfarenhet krävs men är självfallet en merit. Taxi legitimation är självklart ett krav. Du bör kunna tala bra svenska och engelska.Bilen finns i Fittja i Botkyrka kommun. Finns möjlighet för den närliggande chaufför att behålla bilen vid heltid jobb. Obs! Finns jobb för dem som vill jobba del tid också.Tjänsten är tillsvidare/fast. Provanställning ska tillämpas.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-05-05Quickly RR Transport AB5671704