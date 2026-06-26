Taxameter Montär
Amiri Taxameter Teknik AB / Installationselektrikerjobb / Solna Visa alla installationselektrikerjobb i Solna
2026-06-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amiri Taxameter Teknik AB i Solna Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad montör/installatör för taxametrar (Halda, Megtax, Digitax). Du kommer montera, installera och felsöka taxametersystem i person- och transportfordon samt ge enklare kundinstruktioner.Dina arbetsuppgifter
Montering och installation av taxameterenheter (Halda, Megtax, Digitax)
Elektriska anslutningar och kabeldragning enligt fordonets förutsättningar
Systeminställningar, kalibrering och testkörningar
Felsökning och reparation av hård- och mjukvara
Dokumentation av utfört arbete och kundkontakt vid behovKvalifikationer
Giltigt B-körkort (krav)
Grundläggande utbildning (gymnasium eller motsvarande)
Kunskaper i el/fordonselektronik och grundläggande datavana
Erfarenhet av montering/installation eller fordonsjobb är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och problemlösande
God kommunikativ förmåga och kundorienterat förhållningssätt
Vi erbjuder
Tillsvidare/Projekt (ange enligt behov) anställning
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Verkstad och/eller fältarbete beroende på uppdrag
Möjlighet till vidareutbildning inom taximetersystem och fordonsel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: saidamiri34@yahoo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "megtax". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amiri Taxameter Teknik AB
(org.nr 559340-6977)
kruthusbacken 52 (visa karta
)
169 52 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9981932