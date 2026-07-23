Tätskiktsmontörer i Stockholm
Ayva Invest AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2026-07-23
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Ayva Consulting söker dig som har ett brinnande intresse för bygg inom Takarbeten & Plåtslageri. Känner du dig lämpad eller känner du någon, så har vi uppdraget för dig.Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning av jobbet
Arbetsdagar som Tätskiktsmontör kommer att innebära omväxlande arbetsuppgifter såsom t.ex Bränning av tätskikt, montage av Taksäkherhet, montage av Hängrännor och Stuprör.
Arbetet innefattar en hel del tunga lyft och är fördelaktigt om du är i god fysisk form. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska delmoment, på så vis krävs det att du är en praktiskt lagd person.Kvalifikationer
Minst 1års erfarenhet inom Tak.
Serviceinriktad.
Heta arbeten certifikat
Du behärskar även de svenska språket i tal som skrift.
Ej höjdrädd.
Arbetstiderna är 07:00 – 16:00. Helgarbeten kan förekomma vid behov.
• Område: Stockholms län
Vem trivs här?
Vi på Ayva tror att du är en person som vill jobba tillsammans med andra och som lätt skapar en bra stämning bland dina arbetskamrater. Du vill utföra ditt arbete på ett mycket effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Är du även noggrann, punktlig och flexibel så kommer du att trivas bra i denna roll
Är du intresserad?
Skicka din ansökan snarast möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Ansök genom att maila till jobb@ayvaconsulting.se
och märk ansökan med "TÄTSKIKTSMONTÖR 2026 ".
Välkommen att söka Kompis! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
per mail
E-post: jobb@ayvaconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TÄTSKIKTSMONTÖR 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayva Invest AB
(org.nr 559158-3470)
105 69 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
10010247