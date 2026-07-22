Tar du studenten till sommaren?

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Poolia AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-07-22
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Vi söker ständigt nya talanger som vill testa på nya jobb och utmaningar! Oavsett om du är i början av din karriär eller vill prova något nytt, kan vi hjälpa dig hitta rätt uppdrag. Vi har olika konsultuppdrag i hela Skåne, och vi letar alltid efter personer som vill utvecklas och ta sig an nya erfarenheter. Och här behöver du inte ha några särskilda förkunskaper.
Lönespannet ligger vanligtvis mellan 22 000 och 24 000 kronor per månad.
Krav på körkort och egen bil.
Vem är du?
Vi ser att du har en vilja att lära dig nya saker, är engagerad och inte tvekar att ställa frågor när du behöver. Vi söker någon som snabbt kan lära sig nya uppgifter, följa instruktioner och rutiner noggrant. Som person är du driven och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du är öppen för att ta till dig nya kunskaper och växa i din roll.
Vi letar efter en engagerad person som vill utvecklas tillsammans med oss!
Hur går det till?
Genom att skicka in ditt CV och personliga brev ger du oss möjlighet att matcha dig med ett passande uppdrag när det dyker upp. Konsultuppdragen varierar och styrs av våra kunders behov. Våra kunder finns i hela Skåne och du får gärna specificera i din ansökan vilket geografiskt område du är intresserad av att arbeta i. Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag.
Vi kommer att kontakta dig när vi har ett aktuellt uppdrag som matchar din profil.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7802784-2112201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10009511