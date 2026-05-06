Tapettryckare till Ulricehamns Tapetfabrik
Ulricehamns Tapetfabrik AB / Grafikerjobb / Ulricehamn Visa alla grafikerjobb i Ulricehamn
2026-05-06
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns Tapetfabrik AB i Ulricehamn
Ulricehamns Tapetfabrik är ett svenskt tapetföretag med rötter i genuin hantverkstradition. Bolaget drivs av eldsjälar med många års erfarenhet av hantverket och branschen och vi är stolta att leverera en produkt i det absoluta premiumsegmentet.
Nu söker vi en ny tryckare till vår fabrik.
En person med tidigare erfarenhet från tryck- och produktion. En vänlig, läraktig, noggrann, driven, tekniskt och mekaniskt duktig yrkesmänniska. Ser du därtill värdet i att förvandla mönsterformgivarnas visioner till verklighet blir du snart nog Mästertryckare med stort M.
Hantverksskickligheten kommer med intresset och erfarenheten.
Vår maskinpark rymmer en valstrycksmaskin, ett färgkök och en Stork screentryckmaskin med fem separata tryckstationer. Det är för den senare du, med ledsagning av en mentor, ska svara för.
Arbetet innebär ett stort personligt ansvar och det förekommer tunga lyft. Utöver högsta kvalitet på vår produkt är vi också mycket måna om våra medarbetare.
Hos oss blir du direkt en viktig och värdefull kollega vars behov och idéer hörsammas.
Läs mer om vårt företags profil och värdegrund på vår nya hemsida och varmt välkommen att ställa frågor och/eller skicka in ditt CV med referenser och personligt brev till;info@ulricehamnstapetfabrik.se
Intervjuer sker löpande och vi undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@ulricehamnstapetfabrik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tryckare Screentryck". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Tapetfabrik AB
(org.nr 559153-9969), http://www.ulricehamnstapetfabrik.se
Hillaredsvägen 2 (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Jobbnummer
9893749