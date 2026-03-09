Tapetserare / Möbeltapetserare
Rafz Cirkulära Interiörer AB / Tapetserarjobb / Vallentuna Visa alla tapetserarjobb i Vallentuna
2026-03-09
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rafz Cirkulära Interiörer AB i Vallentuna
RAFZ Cirkulära Interiörer växer och vi söker nu en erfaren och driven tapetserare som vill vara med och utveckla vår satsning på omklädnad och hållbar möbelrenovering.
Vår affärsidé är tydlig: vi ger möbler så långt liv som möjligt.
Genom att köpa, renovera och sälja återbrukade kontorsmöbler skapar vi hållbara alternativ för företag som vill kombinera kvalitet, ekonomi och miljöansvar. En viktig del i detta är att erbjuda professionell omklädnad och tapetsering - så att kunden kan få rätt färg, material och uttryck utan att köpa nytt.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som tapetserare hos oss arbetar du praktiskt med:
Omklädnad av kontorsstolar, soffor och andra möbler som tex. bordsskärmar.
Reparation och renovering av stoppade möbler
Byte av tyg, stoppning och skum
Mätning, tillskärning och montering
Kvalitetssäkring av färdig produkt
Vid behov rådgivning kring tygval och material
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i produktion och lager. Rollen passar dig som är strukturerad, effektiv och kvalitetsmedveten.
Kvalifikationer (krav)
Utbildning som tapetserare eller dokumenterad erfarenhet av möbeltapetsering
Praktisk erfarenhet av att klä om möbler
God materialkännedom (tyger, skum, stoppning)
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som
Är noggrann och har öga för detaljer
Arbetar självständigt och tar ansvar
Har ett lösningsorienterat arbetssätt
Vill vara med och utveckla en växande verksamhet
Vi är ett mindre men snabbt växande företag med korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att påverka och vara delaktig i utvecklingen.
Anställningsvillkor
Tjänsten börjar som timanställning, men för rätt kandidat finns möjlighet att övergå till en fast heltidsanställning efter en inledande period.
Tjänsten tillsätts snarast, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
I enlighet med gällande lagstiftning kan arbetsgivaren komma att inhämta relevant information från offentliga källor som en del av rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum: 2025-03-31
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Livförsäkring
Parkeringsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb@rafz.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rafz Cirkulära Interiörer AB
(org.nr 559075-7182)
Stora Benhamra 1 (visa karta
)
186 97 BROTTBY Arbetsplats
Rafz Kontorsmöbler AB Jobbnummer
9783837