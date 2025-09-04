Tankbilschaufför till Spendrups Bryggeri
2025-09-04
Anställningsform: tillsvidare | Ansök senast: 18 september
Vill du arbeta med ett självständigt och ansvarsfullt jobb där du får leverera kvalitetsöl både i Sverige och över gränsen till Norge? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Spendrups söker nu flera engagerade och pålitliga tankbilschaufförer med placering i Grängesberg. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som en del av vårt tankbilsteam får du en viktig roll i att säkerställa att våra kunder - allt från restauranger till större samarbetspartners - får sina leveranser i tid. Du kommer att köra både kortare och längre turer i Sverige, men även vara en del av vår spännande exportsatsning till Norge. Exporten har fått en riktigt bra start och som chaufför blir du en nyckelspelare i den fortsatta resan! Kvalifikationer
CE-körkort
YKB
Digitalt förarkort
Erfarenhet av tankbilskörning är meriterande
God fysik då arbetet delvis är fysiskt Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt men bidrar också till lagandan. Du har en positiv attityd och engagemang för att ge våra kunder den bästa upplevelsen. Vi värdesätter flexibilitet och att ställa upp för varandra i teamet, särskilt vid sjukdom eller semester.
Arbetstid
Arbetstid: 07.00-18.00
Övernattningar: 2-3 dagar/vecka vid längre körningar
Helgarbete kan förekomma under högsäsong
Vi erbjuder
Ett självständigt och varierande arbete med stort ansvar
En arbetsplats där kvalitet, service och gemenskap står i centrum
Möjlighet att vara med i en växande exportsatsning till Norge
Gedigen upplärning och stöd för att du ska känna dig trygg i rollen
Är du redo att bli en del av Spendrups och köra kvalitetsöl både inom Sverige och till våra norska kunder? Skicka in din ansökan redan idag - här bubblar möjligheterna!
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Välkommen in! Ersättning
